4 Мая 2022 12:33

Казахстан расторг более 50 контрактов по недропользованию

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В области недропользования по твердым полезным ископаемым действуют 499 контрактов и 1 738 лицензий. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно поручению Главы государства сейчас мы проводим ревизию всех месторождений. Проанализировали все действующие контракты и лицензии, выданные ранее на недропользование. Это более 2 тыс. документов. Министерством рассмотрено 202 контракта по твердым полезным ископаемым. В результате расторгнуто 52 контракта, направлены 43 уведомления об устранении нарушений», - сказал Каирбек Ускенбаев на заседании Правительства.

По его словам, прекращено действие 118 лицензий. По итогам анализа будут приняты меры по действующим 1 620 лицензиям.

«Ревизией будет обеспечен полный охват недропользователей с исполнением обязательств менее 100%», - добавил министр.