Казахстан рассматривает переход на международный индекс качества атмосферного воздуха AQI
«При поддержке финского метеорологического института мы разработали прогноз концентрации загрязняющих веществ. Он предоставляется на 48 часов как вперед, так и за обратную динамику можно просмотреть по республике Казахстан. Отдельно можно просмотреть по каждому загрязняющему веществу», - сказала Ольга Корнюхова в ходе круглого стола по вопросам мониторинга качества воздуха и перехода на индекс качества воздуха AQI.
Она также остановилась на вопросах перехода на международный индекс расчета.
«По поводу расчета AQI – это международный индекс качества атмосферного воздуха, который рассчитывается в онлайн режиме. Мы также его изучили, разработали тестовую платформу по расчету индекса AQ», - добавила Ольга Корнюхова.
Ранее она сообщила, что в 2021 году планируется установка и запуск 30 автоматических станций для мониторингу атмосферного воздуха в Казахстане.
«В 2021 году планируется установка и запуск 30 автоматических новых станций, что позволит достигнуть 100% охвата территории Казахстана мониторингом атмосферного воздуха», - сказала Ольга Корнюхова.
Кроме того, по ее словам, проводятся работы по автоматизации постов ручного отбора проб.
«Помимо этого, мы проводим работы по автоматизации постов ручного отбора проб. В 2021 году автоматизируется семь постов в Восточно-Казахстанской области - пять постов в городе Усть-Каменогорске и два поста в городе Семее. Кроме того, в ближайшем будущем планируется автоматизировать все посты ручного отбора проб», - добавила Ольга Корнюхова.