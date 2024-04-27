Казахстан рассматривает изменение процедуры выхода из гражданства через посольства

МИД разработал изменения и дополнения в приказ министра иностранных дел РК от 15 сентября 2017 года «Об утверждении Правил приема, оформления и рассмотрения загранучреждениями Республики Казахстан заявлений по вопросам гражданства Республики Казахстан, утраты и лишения гражданства Республики Казахстан и определения принадлежности к гражданству Республики Казахстан», передает корреспондент агентства Kazinform.

В обосновании указано, что для упрощения и дебюрократизации процедуры оформления документов по вопросам гражданства РК исключается необходимость составления заключения МИД по заявлениям по вопросам гражданства. Вместо этого предлагается согласование МИД заключений, составленных загранучреждениями РК. Данная процедура предварительно согласована с государственным правовым отделом АП РК, который является рабочим органом комиссии по вопросам гражданства при Президенте РК.

Согласно новой редакции, Министерство согласовывает заключение и оформленные документы по вопросам гражданства путем проставления на заключении штампа.

Также изменения коснулись перечня документов, которые гражданин Казахстана, постоянно проживающий за пределами РК, прилагает к заявлению о выходе из гражданства РК через загранучреждение. Добавляется нотариально удостоверенное заявление — согласие его родителей. В документе поясняется, что включение родителей необходимо в связи с возможным наличием алиментов, кредитов или иных обязательств.

Регистрация утраты гражданства Казахстана в отношении лица, постоянно проживающего за пределами РК, осуществляется загранучреждением на основании следующих документов:

заявление о регистрации утраты гражданства Республики Казахстан в произвольной форме от лица, принявшего гражданство другого государства, либо официальное письмо уполномоченного органа иностранного государства о получении гражданином Республики Казахстан гражданства другого государства;

паспорт и (или) удостоверение личности гражданина Республики Казахстан (оригинал). В случае отсутствия или утери паспорта и (или) удостоверения личности Республики Казахстан предоставляется письменное объяснение либо иной документ, подтверждающий данный факт;

копия паспорта гражданина иностранного государства или иной документ, подтверждающий наличие иностранного гражданства.

Загранучреждение в течение десяти рабочих дней со дня регистрации утраты гражданства РК информирует республиканское государственное предприятие «Информационно-производственный центр» МВД РК (РГП «ИПЦ») для внесения сведений в базу данных документированного населения РК.

Изъятые документы, удостоверяющие личность гражданина РК, направляются загранучреждением в течение одного месяца со дня регистрации утраты гражданства РК в РГП «ИПЦ» для уничтожения.

При поступлении заявления о выдаче справки об утрате гражданства РК, в течение пяти рабочих дней оформляют соответствующую справку. За оформление справки взимается консульский сбор в соответствии с Налоговым кодексом и утвержденными ставками консульского сбора.

Документ доступен для обсуждения на сайте «Открытые НПА» до 15 мая 2024 года.