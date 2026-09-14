Казахстан рассматривает черногорский порт Бар как новый логистический узел для экспорта в Европу

Казахстан изучает возможности использования порта Бар в Черногории для расширения грузоперевозок в страны Западных Балкан и Центральной Европы, передает Kazinform со ссылкой на Министерство иностранных дел РК.

Посол Республики Казахстан в Черногории Даулет Батрашев посетил морской порт Бар и провел встречи с исполнительным директором «Luka Bar» A.D. Александром Слабиджоревским и председателем муниципалитета Будва Николой Йовановичем.

Стороны рассмотрели перспективы использования транспортно-логистической инфраструктуры Черногории для развития грузовых перевозок между Казахстаном, странами Западных Балкан и европейскими рынками.

Казахстанский дипломат проинформировал о развитии Транскаспийского международного транспортного маршрута (Среднего коридора) и отметил заинтересованность Казахстана в дальнейшей диверсификации и расширении географии международных транспортных маршрутов. В данном контексте были рассмотрены возможности использования порта Бар в качестве одного из региональных логистических узлов для перевалки и дальнейшего распределения казахстанских грузов в направлении стран Западных Балкан и Центральной Европы.

Особое внимание было уделено перспективам транспортировки казахстанской сельскохозяйственной и продовольственной продукции, включая зерновые, а также развитию контейнерных и других видов грузовых перевозок.

Обсуждены потенциальные форматы взаимодействия заинтересованных казахстанских компаний с портом Бар, включая использование терминальной и складской инфраструктуры, реализацию совместных логистических проектов и изучение возможностей инвестиционного сотрудничества.

Собеседники договорились продолжить прямые рабочие контакты и предметную проработку возможных проектов с учетом их экономической эффективности и имеющейся инфраструктуры.

На встрече с председателем муниципалитета Николой Йовановичем рассмотрены перспективы развития межрегионального сотрудничества, расширения туристических обменов, реализации совместных инфраструктурных проектов и установления прямых контактов между деловыми кругами.

Д. Батрашев отметил растущий интерес казахстанских граждан к Черногории как туристическому направлению и подчеркнул важность сохранения благоприятных условий для поездок граждан, развития прямого авиасообщения и дальнейшего увеличения взаимных туристических потоков.

Н. Йованович выразил заинтересованность муниципалитета в привлечении казахстанских инвестиций и готовность оказывать содействие потенциальным инвесторам в пределах компетенции местных властей.

Стороны также обсудили перспективу установления прямых партнерских связей между Будвой и Алматы. Отмечено, что такое взаимодействие может быть наполнено конкретными проектами в сферах туризма, инвестиций и предпринимательства, а также совместными деловыми мероприятиями.

Д. Батрашев проинформировал о готовности Казахстана по открытию в Будве Почетного консульства, которое будет содействовать развитию контактов с муниципалитетами черногорского побережья, деловыми кругами и гражданами двух стран.

Состоявшиеся встречи стали продолжением практической реализации договоренностей, достигнутых по итогам переговоров Глав государств Казахстана и Черногории в июне 2026 года, и подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем расширении казахско-черногорского торгово-экономического, инвестиционного, транспортно-логистического, туристического и межрегионального сотрудничества.

Ранее сообщалось о том, что Казахстан и Лихтенштейн расширят торгово-экономическое и инвестиционное партнерство.