19:13
4 Июля 2022 17:36
Казахстан расширяет воздушное сообщение с Азербайджаном
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи со снятием ограничительных мер в мире, Комитет гражданской авиации МИИР РК продолжает работу по восстановлению и расширению маршрутной сети международных авиаперевозок. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу комитета.
Казахстанская авиакомпания Qazaq Air планирует начать выполнение регулярных рейсов в Баку с 7 июля по новому маршруту Актобе – Баку – Актобе с частотой 2 рейса в неделю (четверг и воскресенье). Рейсы будут выполняться на воздушных судах типа Bombardier Dash 8-Q400 со строгим соблюдением санитарно- эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным расписанием на сайте авиакомпании.
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