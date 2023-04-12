Казахстан расширяет географию полетов с Индией

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Комитет гражданской авиации Мининдустрии РК на постоянной основе ведет работу по увеличению количества международных рейсов и расширению географии полетов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Впервые в истории открывается новый авиамаршрут Шымкент – Дели – Шымкент. Рейсы будут выполняться авиаперевозчиком «Fly Arystan» (группа компаний АО «Эйр Астана») c 22 мая 2023 года частотой 2 раза в неделю по понедельникам и четвергам на воздушном судне типа «Airbus-320», - говорится в сообщении Мининдустрии.

Увеличение авиасообщения между Казахстаном и Индией будет способствовать развитию торгово-экономического, инвестиционного, делового, туристического и культурного сотрудничества между двумя странами. отмечают в ведомстве.