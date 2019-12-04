+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 2 °С
Алматы: 6 °С
USD 387.07 EUR 428.95
RUB 6.04 CNY 54.93
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Казахстан расширит авиасообщение с Финляндией и Бахрейном

4 Декабря 2019 13:17
Поделиться:
Казахстан расширит авиасообщение с Финляндией и Бахрейном

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках 12-ого мероприятия по проведению переговоров о воздушных сообщениях (ICAN 2019) под эгидой Международной организации гражданской авиации (ИКАО) достигнуты новые договоренности о расширении авиасообщения Казахстана с рядом стран, передает МИА «Казинформ».

Новости по теме

Между Казахстаном и Польшей откроются новые авиарейсы
«Turkish Airlines» заинтересована в открытии авиамаршрута Стамбул – Туркестан Авиакомпании ОАЭ планируют запустить регулярные рейсы Дубай – Актау FlyArystan открыл продажу билетов из Нур-Султана в Москву

Как сообщает Авиационная администрация Казахстана (СAAKZ), 3 декабря 2019 года казахстанская делегация провела переговоры с авиационными властями Финляндии.

В рамках режима «открытого неба», внедренного по поручению Главы государства, было увеличено количество частот до 14 рейсов в неделю между странами, а именно по маршруту Хельсинки - Нур-Султан до 7 рейсов, по маршруту Хельсинки - Алматы до 7 рейсов.

Авиакомпания «Finnair» на протяжении 3 лет выполняет полеты по маршруту Нур-Султан - Хельсинки. На основе вновь достигнутых договоренностей планируется расширить количество выполняемых рейсов в Нур-Султан и открыть полеты в Алматы.

Также в рамках поручения Главы государства по «открытому небу» авиакомпаниям Бахрейна предоставлена возможность выполнять регулярные полеты в 11 казахстанских аэропортов (Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Актау, Караганды, Усть-Каменогорск, Павлодар, Кокшетау, Тараз, Петропавловск, Семей) без ограничений по частотам и возможностью использования пятой степени свободы воздуха. Увеличено количество рейсов до ежедневных.

Назначенным авиакомпаниям обеих стран предоставлена возможность заключать коммерческие соглашения по совместному использованию кодов при выполнении рейсов.

По итогам достигнутых договоренностей авиакомпании Бахрейна планируют заключить коммерческие соглашения по совместному использованию кодов с казахстанскими авиакомпаниями.

Ранее сообщалось, что новые авиарейсы появятся между Казахстаном и Польшей.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Транспорт,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив