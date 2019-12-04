Казахстан расширит авиасообщение с Финляндией и Бахрейном

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках 12-ого мероприятия по проведению переговоров о воздушных сообщениях (ICAN 2019) под эгидой Международной организации гражданской авиации (ИКАО) достигнуты новые договоренности о расширении авиасообщения Казахстана с рядом стран, передает МИА «Казинформ».

Как сообщает Авиационная администрация Казахстана (СAAKZ), 3 декабря 2019 года казахстанская делегация провела переговоры с авиационными властями Финляндии.

В рамках режима «открытого неба», внедренного по поручению Главы государства, было увеличено количество частот до 14 рейсов в неделю между странами, а именно по маршруту Хельсинки - Нур-Султан до 7 рейсов, по маршруту Хельсинки - Алматы до 7 рейсов.

Авиакомпания «Finnair» на протяжении 3 лет выполняет полеты по маршруту Нур-Султан - Хельсинки. На основе вновь достигнутых договоренностей планируется расширить количество выполняемых рейсов в Нур-Султан и открыть полеты в Алматы.

Также в рамках поручения Главы государства по «открытому небу» авиакомпаниям Бахрейна предоставлена возможность выполнять регулярные полеты в 11 казахстанских аэропортов (Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Актау, Караганды, Усть-Каменогорск, Павлодар, Кокшетау, Тараз, Петропавловск, Семей) без ограничений по частотам и возможностью использования пятой степени свободы воздуха. Увеличено количество рейсов до ежедневных.

Назначенным авиакомпаниям обеих стран предоставлена возможность заключать коммерческие соглашения по совместному использованию кодов при выполнении рейсов.

По итогам достигнутых договоренностей авиакомпании Бахрейна планируют заключить коммерческие соглашения по совместному использованию кодов с казахстанскими авиакомпаниями.

Ранее сообщалось, что новые авиарейсы появятся между Казахстаном и Польшей.