Казахстан расширил список безвизовых стран до 80 государств в этом году

28 Декабря 2022, 18:50

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В 2022 году расширен список безвизовых стран до 80 государств. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2022 году расширен список безвизовых стран до 80 государств, по различным категориям паспортов, включая 26 государств для общегражданских паспортов. Заключены взаимные соглашения с 9 новыми странами по различным категориям паспортов: Мальдивами, Андоррой, Никарагуа, Венесуэлой, Боливией, Парагваем, Доминиканой, Албанией и Белизом», - сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров на брифинге ведомства.

Он проинформировал, что 12 октября этого года с Катаром подписан Протокол о внесении изменений в межправительственное Соглашение о взаимном освобождении от виз для владельцев дипломатических и специальных паспортов, который освобождает от визовых требований владельцев общегражданских паспортов.

«Для создания благоприятного инвестиционного климата, активизации деловых контактов и увеличения туристического потенциала страны Правительством РК введен безвизовый режим для граждан Исламской Республики Иран, Китайской Народной Республики и Республики Индия, который позволил гражданам этих стран находиться на территории Казахстана до 14 дней», - сказал А. Смадияров.

Фото: gov.kz