17 Июня 2022 13:01

Казахстан работает над созданием водно-энергетического консорциума Центральной Азии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Планируется разработка водохозяйственного баланса Сырдарьи и автоматизация межгосударственных гидросооружений. Об этом сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Серикккали Брекешев, выступая на парламентских слушаниях по вопросам развития водной отрасли в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Министерство на системной основе осуществляет работу по трансграничному сотрудничеству. Так, по Арало-Сырдарьинскому бассейну ведется работа над созданием водно-энергетического консорциума Центральной Азии, который позволил бы соблюсти баланс интересов всех стран, в том числе в энергетике, поливной воде и экологических нуждах Приаралья и Арала», - сказал Серикккали Брекешев.

Министр добавил, что в целях обеспечения справедливого вододеления планируется разработка водохозяйственного баланса Сырдарьи и автоматизация межгосударственных гидросооружений.

«По Жайык-Каспийскому бассейну предусмотрена синхронизация режимов работы гидротехнических сооружений на территории Российской Федерации и Казахстана для того, чтобы обеспечить максимально возможные попуски, особенно в маловодные годы», - резюмировал Серикккали Брекешев.