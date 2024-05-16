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    13:51, 16 Май 2024 | GMT +6

    Казахстан работает над признанием результатов ЕНТ для поступления в зарубежные вузы

    В школах Казахстана начался мониторинг образовательных достижений обучающихся (МОДО)
    Фото: Министерство просвещения РК

    В Национальном центре тестирования рассказали, что предпринимается для признания результатов ЕНТ для поступления в зарубежные вузы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По словам директора Национального центра тестирования МНВО РК Болатбека Абдрасилова, НЦТ работает с международными агентствами, которые проводят аккредитацию центров тестирования во всем мире.

    - Конечно, мы хотели бы, чтобы наши сертификаты единого национального тестирования были использованы, скажем, в нашем регионе, может быть, и за рубежом. Чтобы баллы этого тестирования были, скажем, использованы при поступлении в зарубежные вузы, – заявил Болатбек Абдрасилов на брифинге в СЦК.

    Он добавил, что Национальный центр тестирования ведет большую работу по улучшению качества тестов. Для этого нужно иметь высококвалифицированных разработчиков, экспертов. С прошлого года реализовывается проект Всемирного банка, в рамках которого прошли обучение 350 разработчиков теста и примерно около 40 экспертов национального центра тестирования. Они прошли и практические занятия зарубежные, и теоретическое обучение.

    По словам Болатбека Абдрасилова, в результате проведенной работы над тестами, в последние годы снижается количество апелляций по содержанию вопросов.

    Теги:
    ЕНТ Вузы Образование школа
    Ербол Казистаев
    Автор
    Ербол Казистаев
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