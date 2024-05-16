Казахстан работает над признанием результатов ЕНТ для поступления в зарубежные вузы

В Национальном центре тестирования рассказали, что предпринимается для признания результатов ЕНТ для поступления в зарубежные вузы, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам директора Национального центра тестирования МНВО РК Болатбека Абдрасилова, НЦТ работает с международными агентствами, которые проводят аккредитацию центров тестирования во всем мире.

- Конечно, мы хотели бы, чтобы наши сертификаты единого национального тестирования были использованы, скажем, в нашем регионе, может быть, и за рубежом. Чтобы баллы этого тестирования были, скажем, использованы при поступлении в зарубежные вузы, – заявил Болатбек Абдрасилов на брифинге в СЦК.

Он добавил, что Национальный центр тестирования ведет большую работу по улучшению качества тестов. Для этого нужно иметь высококвалифицированных разработчиков, экспертов. С прошлого года реализовывается проект Всемирного банка, в рамках которого прошли обучение 350 разработчиков теста и примерно около 40 экспертов национального центра тестирования. Они прошли и практические занятия зарубежные, и теоретическое обучение.

По словам Болатбека Абдрасилова, в результате проведенной работы над тестами, в последние годы снижается количество апелляций по содержанию вопросов.