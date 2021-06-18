Казахстан провел IV заседание Молодежного совета СВМДА

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 18 июня в Нур-Султане в онлайн-формате в рамках председательства Казахстана в СВМДА в 2020-2022 гг. состоялось IV заседание Молодежного совета Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

В работе заседания приняли участие представители государственных органов и молодежных организаций государств-членов СВМДА. В начале заседания участникам были презентованы видеоролики о культурных и туристических достопримечательностях Казахстана.

Основными темами, вынесенными на обсуждение, стали поддержка повестки дня и достижение Целей в области устойчивого развития ООН (ЦУР) на различных уровнях, а также опыт и роль молодежи в борьбе с новыми вызовами и угрозами, в частности, экологии в рамках ЦУР.

Председательствовал на заседании вице-министр информации и общественного развития Республики Казахстан Асхат Оралов. Также к участникам мероприятия с видеообращением выступил исполнительный директор Секретариата СВМДА Кайрат Сарыбай.

В своем выступлении А.Оралов отметил инициативу Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в рамках 75-летней годовщины ООН призвать государства «консолидировать усилия для преодоления текущих вызовов, в том числе и по вопросам молодежи».

Кроме того, в знак признания роли добровольцев Казахстан предложил ООН провозгласить Международный год мобилизации волонтеров в целях развития. В свою очередь, Казахстан готов поделиться своим опытом проведения Года волонтеров, под эгидой которого прошел 2020 год.

Также было отмечено, что в рамках 30-летия Независимости Казахстана и в преддверии 30-летия СВМДА 1 июня т.г. в г. Нур-Султане на территории Дворца мира и согласия состоялась торжественная церемония закладки Аллеи СВМДА с участием представителей 27 государств-членов СВМДА.

Принимая во внимание актуальность глобальных экологических проблем, председатель Молодежного совета предложил в 2021-2022 годах провести совместную экологическую акцию «Чистая планета» с привлечением молодежи стран СВМДА. Данная акция станет важной основой устойчивого развития стран-участниц СВМДА по повышению экологической культуры каждого человека.

По итогам заседания были приняты рекомендации, где участники заседания договорились активизировать диалог и партнерские отношения СВМДА с молодежными организациями, а также поддержать участие молодых специалистов в социальной, экологической и культурной сферах.

В целом, делегаты-участники были единодушны в том, что обсуждаемые вопросы представляют обоюдный интерес для продвижения молодежной политики в странах СВМДА.

Как известно, идея о созыве СВМДА была впервые озвучена Первым Президентом Республики Казахстан - Елбасы Н.А. Назарбаевым на 47-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН 5 октября 1992 года. Движущей силой этой инициативы стало стремление создать эффективную и приемлемую структуру по обеспечению мира и безопасности в Азии.

Третье заседание Молодежного совета СВМДА состоялось 13-14 апреля 2018 года в г.Баку (Азербайджанская Республика), по итогам которого были выработаны предложения, учитывающие потребности молодежи стран-участниц СВМДА.