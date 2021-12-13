Казахстан проведет матч с Норвегией на молодежном чемпионате мира по хоккею
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 13 декабря сборная Казахстана (U-20) проведет свой второй матч на молодежном чемпионате мира-2022 по хоккею в первом дивизионе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Казахстан сыграет со сборной Норвегии.
Напомним, молодежная сборная Казахстана стартовала на МЧМ-2022 с победы — она обыграла Венгрию со счетом 3:1. У Казахстана по шайбе забросили Абай Мангисбаев (1-я минута), Всеволод Логвин (19-я) и Дмитрий Колодюк (26-я); а в составе сборной Венгрии отличился Марк Шлекманн (34-я).
Также в группе А первого дивизиона с Казахстаном выступают сборные Латвии, Беларуси и Дании. Дальнейшее расписание матчей казахстанской «молодежки» выглядит так: 15 декабря — с Данией, 16 декабря — с Беларусью, 18 декабря — с Латвией. Напомним, по регламенту турнира в элитный дивизион попадет только победитель группы.
- 21-летний казахстанский боксер взлетел в мировом рейтинге после завоевания титула чемпиона мира
- Казахстанская федерация тенниса стала победителем Altyn Samǵaý-2021
- Командой года названа сборная Казахстана по футзалу
- Кто стал тренером года в Казахстане
- Altyn Samǵaý-2021: Казахстанцы выбрали лучших спортсменов года
- Алматы признан самым спортивным регионом страны
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана