Казахстан проведет матч с Норвегией на молодежном чемпионате мира по хоккею

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 13 декабря сборная Казахстана (U-20) проведет свой второй матч на молодежном чемпионате мира-2022 по хоккею в первом дивизионе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Казахстан сыграет со сборной Норвегии.

Напомним, молодежная сборная Казахстана стартовала на МЧМ-2022 с победы — она обыграла Венгрию со счетом 3:1. У Казахстана по шайбе забросили Абай Мангисбаев (1-я минута), Всеволод Логвин (19-я) и Дмитрий Колодюк (26-я); а в составе сборной Венгрии отличился Марк Шлекманн (34-я).

Также в группе А первого дивизиона с Казахстаном выступают сборные Латвии, Беларуси и Дании. Дальнейшее расписание матчей казахстанской «молодежки» выглядит так: 15 декабря — с Данией, 16 декабря — с Беларусью, 18 декабря — с Латвией. Напомним, по регламенту турнира в элитный дивизион попадет только победитель группы.