Казахстан протягивает руку всему миру - Уильям Вендли

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Секретарь конференции VI Съезда лидеров мировых и традиционных религий «Религиозные лидеры за безопасный мир» Уильям Вендли подвел итоги первого дня мероприятия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вопрос религиозного сотрудничества - это жизненно важный вопрос. И он находится в самом центре наших коллективных усилий по обеспечению нашего благосостояния. Исходя из личного опыта, который связан с распадом Советского Союза, в то время сообщества и страны Югославии распадались, и это привело к конфликту. Однако тогда не существовало механизма сотрудничества различных конфессий и религий, позволяющего налаживать связи между собой», - сказал У. Вендли.

Он подчеркнул, что сделал это небольшое историческое вступление для того, чтобы показать, что мы находимся на разных стадиях сотрудничества между религиями, строительства моста между ними.

«Думаю, всем вам хорошо известна карта мира. И когда вы смотрите на эту карту, вы видите границы государств, видите столицы мира этих стран. Политические лидеры также видят эту карту, они признают ООН, они устанавливают различные религиозные союзы и межправительственные комиссии, и различные группы сотрудничества», - отметил спикер.

Он предложил взглянуть на политическую карту мира немного по-другому.

«Если вы посмотрите за пределы карты, вы увидите религиозные центры и сообщества, которые распространялись по всей планете и создавали свою инфраструктуру. И они являются более естественными, более исконными. И сегодня мы здесь обсуждаем механизмы, для того, чтобы они налаживали между собой связи. И Казахстан протягивает руку всему миру в направлении установления мира и безопасности», - заявил У. Вендли.

Напомним, сегодня в Астане проходит VI Съезд лидеров мировых и традиционных религий. В работе Съезда принимают участие представителей более 82 делегаций из 46 стран мира, включая авторитетных политиков, религиозных лидеров ислама, христианства, иудаизма, буддизма, индуизма, даосизма, зороастризма, а также представителей международных, религиозных и общественных организаций, как Альянс Цивилизаций ООН, ОБСЕ, ЮНЕСКО, ЛАГ и других.

Участников Съезда лично приехал поприветствовать Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.