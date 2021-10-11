Казахстан прошел четыре волны заболеваемости КВИ – Минздрав

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстан прошел четыре волны заболеваемости КВИ. Об этом заявил министр здравоохранения РК Алексей Цой, выступая на правительственном часе в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Казахстан прошел четыре волны заболеваемости, что обусловлено появлением новых вариантов штамма коронавирусной инфекции», - сказал Алексей Цой.

Глава Минздрава добавил, что в период последнего роста заболеваемости на пике регистрировалось до 7 800 случаев в сутки.

«Своевременное проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий по КВИ способствовало сдерживанию темпов распространения заболеваемости и стабилизации эпидемиологической ситуации в стране», - добавил Алексей Цой.

Ранее глава Минздрава сообщил, какие регионы Казахстана все еще остаются в «красной» зоне по заболеванию коронавирусом.

Согласно озвученным данным, на сегодня Казахстан и 6 регионов (Алматинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская) находятся в «желтой» зоне. В «зеленой» зоне - 6 регионов (Атырауская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская и г. Шымкент), 5 регионов (Акмолинская, Павлодарская, Северо-Казахстанская, города Алматы и Нур-Султан) остаются в «красной» зоне.