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Казахстан проиграл второй матч подряд на ЧМ по гандболу среди женщин

6 Декабря 2021 16:12
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Казахстан проиграл второй матч подряд на ЧМ по гандболу среди женщин

МАДРИД. КАЗИНФОРМ - Команда Казахстана по гандболу проиграла второй матч подряд на чемпионате мира среди женщин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

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Наши спортсменки уступили Румынии. Матч завершился со счетом 38:17 в пользу соперниц.

Напомним, в первом матче казахстанки проиграли норвежкам. В следующей игре наша команда встретится с Ираном.

ЧМ проходит в Испании.


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