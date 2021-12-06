Казахстан проиграл второй матч подряд на ЧМ по гандболу среди женщин

МАДРИД. КАЗИНФОРМ - Команда Казахстана по гандболу проиграла второй матч подряд на чемпионате мира среди женщин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Наши спортсменки уступили Румынии. Матч завершился со счетом 38:17 в пользу соперниц.

Напомним, в первом матче казахстанки проиграли норвежкам. В следующей игре наша команда встретится с Ираном.

ЧМ проходит в Испании.