Казахстан проиграл второй матч на квалификации Кубка Дэвиса

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В чилийском Ла-Серена в рамках квалификационного раунда Кубка Дэвиса-2023 сборная Казахстана играет с Чили, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В втором матче игрового дня первая ракетка Казахстана Александр Бублик уступил в двух сетах второму номеру чилийской сборной Николасу Жарри — 2:6, 2:6.

Таким образом, Казахстан играет вничью с Чили — 1:1.

Второй игровой день на чилийских грунтовых площадках пройдет 5 февраля и начнется в 20:00 по времени Астаны.

По расписанию на этот день запланированы три игры. Вначале Александр Недовесов и Андрей Голубев в матче парного разряда сыграют с Алехандро Табило и Томасом Бариосом. Затем Александр Бублик встретится с Кристианом Гарином, и напоследок Тимофей Скатов выступит против Николаса Жарри.