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Казахстан проиграл второй бой Узбекистану за выход в финал МЧА-2021 по боксу

24 Августа 2021 20:03
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Казахстан проиграл второй бой Узбекистану за выход в финал МЧА-2021 по боксу

ДУБАЙ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Мадияр Тайпаков выступил в полуфинале чемпионата Азии по боксу среди юношей и молодежи в Дубае (ОАЭ). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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В полуфинальном поединке на юниорском турнире (2005-2006 г.р.) в весовой категории до 60 килограммов чемпион Казахстана сразился с узбекским боксером Джавохиром Умматалиевым. Победу в этом бою одержал Умматалиев — единогласным решением судей. Таким образом, он вышел в финал соревнований, а Тайпаков закончил выступление на турнире с бронзовой медалью.

Напомним, предыдущее сегодняшнее полуфинальное противостояние Казахстана и Узбекистана на МЧА-2021 также сложилось не в пользу казахстанского боксера: Илья Калинин (50 кг) проиграл Ходжиакбару Махмудову и стал бронзовым призером.




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#Спорт   #Бокс  
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