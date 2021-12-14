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Казахстан проиграл во втором матче МЧМ по хоккею
14 Декабря 2021 07:49
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана (U-20) потерпела первое поражение на молодежном чемпионате мира-2022 по хоккею, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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Во втором матче группы А первого дивизиона Казахстан сыграл с Норвегией и неожиданно уступил ей со счетом 2:5. У норвежцев шайбы забросили Андреас Даль (30-я минута), Сондре Альсен (33-я), Лукас Трюгг (37-я), Андре Страндберг (39-я) и Сандер Энгебратен (50-я), а за казахстанскую «молодежку» отличились Нурлан Алдияр (47-я) и Динмухамед Кайыржан (48-я).
Таким образом, сборная Казахстана проиграла свой первый матч на турнире, хотя в матче с Норвегией считалась фаворитом.
Напомним, на МЧМ-2022 Казахстан стартовал с победы над командой Венгрии — 3:1.
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