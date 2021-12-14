+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -20 °С
Алматы: -5 °С
USD 436.29 EUR 492.83
RUB 5.92 CNY 68.48
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Казахстан проиграл во втором матче МЧМ по хоккею

14 Декабря 2021 07:49
Поделиться:
Казахстан проиграл во втором матче МЧМ по хоккею

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана (U-20) потерпела первое поражение на молодежном чемпионате мира-2022 по хоккею, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Новости по теме
Казахстанский теннисист выиграл престижный турнир в Индии
Кызылординские полицейские продолжили эстафету, организованную в честь 30-летия Независимости Определились имена победительниц чемпионата Казахстана по боксу среди женщин Состоялась жеребьевка квалификации ЕВРО-2021/22 среди женских команд U17

Во втором матче группы А первого дивизиона Казахстан сыграл с Норвегией и неожиданно уступил ей со счетом 2:5. У норвежцев шайбы забросили Андреас Даль (30-я минута), Сондре Альсен (33-я), Лукас Трюгг (37-я), Андре Страндберг (39-я) и Сандер Энгебратен (50-я), а за казахстанскую «молодежку» отличились Нурлан Алдияр (47-я) и Динмухамед Кайыржан (48-я).

Таким образом, сборная Казахстана проиграла свой первый матч на турнире, хотя в матче с Норвегией считалась фаворитом.

Напомним, на МЧМ-2022 Казахстан стартовал с победы над командой Венгрии — 3:1.



Подписывайтесь на наш канал:

#Спорт   #Хоккей  
Поделиться:
Новости по теме
Казахстанский теннисист выиграл престижный турнир в Индии
Кызылординские полицейские продолжили эстафету, организованную в честь 30-летия Независимости
Определились имена победительниц чемпионата Казахстана по боксу среди женщин
Состоялась жеребьевка квалификации ЕВРО-2021/22 среди женских команд U17
Популярное
1 Елбасы принял участие в церемонии вручения госнаград по случаю Дня Независимости
2 Нурлан Нигматулин к 30-летию Независимости вручил госнаграды мажилисменам
3 Кого Касым-Жомарт Токаев наградил орденом «Парасат»
4 Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Джозефу Байдену
5 Синоптики объявили штормовое предупреждение в четырех регионах Казахстана
6 Около двух млн проблемных заемщиков реабилитированы в Казахстане
Читайте также
Состоялась жеребьевка квалификации ЕВРО-2021/22 среди женских команд U17
Стал известен гонорар Фирузы Шариповой за бой с абсолютной чемпионкой мира
Елбасы принял участие в церемонии вручения госнаград по случаю Дня Независимости
Нурлан Нигматулин к 30-летию Независимости вручил госнаграды мажилисменам
Кого Касым-Жомарт Токаев наградил орденом «Парасат»
Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Джозефу Байдену
Синоптики объявили штормовое предупреждение в четырех регионах Казахстана
Около двух млн проблемных заемщиков реабилитированы в Казахстане
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Умбет Шолпан
Умбет Шолпан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив