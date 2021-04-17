Казахстан проиграл во втором матче Аргентине в Кубке Билли Джин Кинг

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Елена Рыбакина, представляющая Казахстан, уступила на теннисном турнире Кубка Билли Джин Кинг в противостоянии со сборной Аргентины. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на sports.kz.

Во втором матче игрового дня Рыбакина сразилась с теннисисткой из Аргентины Марией Лурдес Карле.

Казахстанская теннисистка проиграла аргентинке в трех сетах со счетом 4:6, 6:3, 0:6.

Напомним, ранее Юлия Путинцева принесла первое очко женской сборной Казахстану по теннису обыграв первую ракетку Аргентины Надю Подороско. Счет в противостоянии между сборными 1:1.