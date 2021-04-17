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    02:44, 17 Апрель 2021 | GMT +6

    Казахстан проиграл во втором матче Аргентине в Кубке Билли Джин Кинг

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Елена Рыбакина, представляющая Казахстан, уступила на теннисном турнире Кубка Билли Джин Кинг в противостоянии со сборной Аргентины. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на sports.kz.

    Во втором матче игрового дня Рыбакина сразилась с теннисисткой из Аргентины Марией Лурдес Карле.

    Казахстанская теннисистка проиграла аргентинке в трех сетах со счетом 4:6, 6:3, 0:6.
    Напомним, ранее Юлия Путинцева принесла первое очко женской сборной Казахстану по теннису обыграв первую ракетку Аргентины Надю Подороско. Счет в противостоянии между сборными 1:1.

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