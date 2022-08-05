5 Августа 2022 19:30

Казахстан проиграл Узбекистану медали чемпионата Азии по дзюдо

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Две казахстанские дзюдоистки провели схватки за бронзовые медали чемпионата Азии, проходящего в эти дни в Нур-Султане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В весовой категории до 63 кг Молдир Нарынова потерпела поражение от китайской спортсменки Жин Тан и не сумела стать обладательницей медали азиатского первенства.

Другая казахстанская дзюдоистка Анастасия Маякова в весовой категории до 70 кг уступила узбекистанской спортсменке Шохисте Назаровой.

Ранее казахстанец Данияр Шамшаев выиграл золотую медаль в весовой категории до 73 кг в схватке с Муроджоном Юлдошевым из Узбекистана. Серебро в копилку Казахстана принесла Абиба Абужакынова (до 48 кг). Две бронзовые медали завоевали Гусман Кыргызбаев (до 66 кг) и Магжан Шамшадин (до 60 кг).

















Фото: Федерация дзюдо Казахстана