13 Мая 2022 08:18

Казахстан проиграл Словении в матче отбора на женский ЧЕ-2023 по футзалу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Женская сборная Казахстана во втором матче отбора чемпионата Европы-2023 сыграла с командой Словении, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Казахстанки пропустили 11 голов в свои ворота, на которые смогли ответить только одним.

Ранее казахстанские футболистки сыграли вничью со сборной Литвы.

В следующем матче сборная Казахстана встретится со сборной Боснии и Герцеговины.

Казахстан — Словения 1:11

Голы: Федякина 2 —Шкворц 1, 5, 35, Ложар 11, 17, Жковель 12, Ткач 14, Адамич 15, Новак 20, Краньц 35, Козина 39.