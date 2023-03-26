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    23:23, 25 Март 2023 | GMT +6

    Казахстан проиграл Словении на отборе на Евро-2023 по футзалу

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    Фото: Sports.kz.
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана по футзалу до 19 лет провела матч отборочного турнира чемпионата Европы-2023 против сверстников из Словении, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Во встрече со словенской командой казахстанские игроки потерпели разгромное поражение со счетом 0:5.

    Казахстанцы провели отборочный раунд под руководством главного тренера национальной команды и алматинского «Кайрата» Пауло Рикардо Кака.

    В предыдцщих матчах казахстанцы сначала потерпели поражение от Польши — 2:3, а затем обыграли Молдову со счетом 5:2. После поражения Словении подопечные Кака потеряли шансы на выход в финальный раунд турнира.

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