Казахстан проиграл Словении на отборе на Евро-2023 по футзалу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана по футзалу до 19 лет провела матч отборочного турнира чемпионата Европы-2023 против сверстников из Словении, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Во встрече со словенской командой казахстанские игроки потерпели разгромное поражение со счетом 0:5.

Казахстанцы провели отборочный раунд под руководством главного тренера национальной команды и алматинского «Кайрата» Пауло Рикардо Кака.

В предыдцщих матчах казахстанцы сначала потерпели поражение от Польши — 2:3, а затем обыграли Молдову со счетом 5:2. После поражения Словении подопечные Кака потеряли шансы на выход в финальный раунд турнира.