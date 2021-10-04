Казахстан проиграл схватку за «бронзу» чемпионата мира по вольной борьбе

ОСЛО. КАЗИНФОРМ - Казахстанский борец вольного стиля Олег Болтин провел схватку за бронзовую медаль в весовой категории до 125 килограммов на чемпионате мира в Осло (Норвегия) и уступил своему сопернику, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

В поединке за «бронзу» Олег Болтин сразился с монгольским борцом Лхагвагерелом Мунхтуром и проиграл ему со счетом 3:5. Таким образом, Олег Болтин остался без медали чемпионата мира-2021.

В финале в весе Олега Болтина встретятся грузин Гено Петриашвили и иранец Амир Хуссейн Аббас Заре.

Чемпионат мира по борьбе в Осло продлится до 8 октября. Всего будет разыграно 30 комплектов медалей. Соревнования включают в себя женскую борьбу вольного стиля, мужскую борьбу вольного стиля и греко-римскую борьбу. В каждой дисциплине медали будут разыграны в десяти весовых категориях.