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    02:40, 04 Октябрь 2021 | GMT +6

    Казахстан проиграл схватку за «бронзу» чемпионата мира по вольной борьбе

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    ОСЛО. КАЗИНФОРМ - Казахстанский борец вольного стиля Олег Болтин провел схватку за бронзовую медаль в весовой категории до 125 килограммов на чемпионате мира в Осло (Норвегия) и уступил своему сопернику, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    В поединке за «бронзу» Олег Болтин сразился с монгольским борцом Лхагвагерелом Мунхтуром и проиграл ему со счетом 3:5. Таким образом, Олег Болтин остался без медали чемпионата мира-2021.

    В финале в весе Олега Болтина встретятся грузин Гено Петриашвили и иранец Амир Хуссейн Аббас Заре.

    Чемпионат мира по борьбе в Осло продлится до 8 октября. Всего будет разыграно 30 комплектов медалей. Соревнования включают в себя женскую борьбу вольного стиля, мужскую борьбу вольного стиля и греко-римскую борьбу. В каждой дисциплине медали будут разыграны в десяти весовых категориях.

    Теги:
    Спорт Боевые искусства Норвегия
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