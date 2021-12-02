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Казахстан проиграл Сербии в четвертьфинале Кубка Дэвиса
2 Декабря 2021 07:39
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В четвертьфинале Кубка Дэвиса Казахстан сыграл против Сербии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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Все решала парная встреча, где Андрей Голубев и Александр Недовесов сыграли с Николой Чачичем и Новаком Джоковичем. Сербы сумели подтвердить свой уровень и победили в трех сетах — 6:2, 2:6, 6:3.
Ранее Михаил Кукушкин одолел Миомира Кецмановича — 7:6 (7:5), 4:6, 7:6 (13:11), а Александр Бублик уступил Джоковичу — 3:6, 4:6.
Таким образом, Казахстан проиграл Сербии со счетом 1:2 и не смог выйти в полуфинал турнира, что стало бы для него историческим достижением.
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