Казахстан проиграл Сербии в четвертьфинале Кубка Дэвиса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В четвертьфинале Кубка Дэвиса Казахстан сыграл против Сербии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Все решала парная встреча, где Андрей Голубев и Александр Недовесов сыграли с Николой Чачичем и Новаком Джоковичем. Сербы сумели подтвердить свой уровень и победили в трех сетах — 6:2, 2:6, 6:3.

Ранее Михаил Кукушкин одолел Миомира Кецмановича — 7:6 (7:5), 4:6, 7:6 (13:11), а Александр Бублик уступил Джоковичу — 3:6, 4:6.

Таким образом, Казахстан проиграл Сербии со счетом 1:2 и не смог выйти в полуфинал турнира, что стало бы для него историческим достижением.



