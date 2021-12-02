+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: °С
Алматы: °С
USD 431.07 EUR 485.51
RUB 5.69 CNY 67.47
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Казахстан проиграл Сербии в четвертьфинале Кубка Дэвиса

2 Декабря 2021 07:39
Поделиться:
Казахстан проиграл Сербии в четвертьфинале Кубка Дэвиса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В четвертьфинале Кубка Дэвиса Казахстан сыграл против Сербии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Новости по теме
Казахстанский нокаутер узнал своего соперника по бою за титул WBC
Казахстан выиграл первую встречу у Сербии в четвертьфинале Кубка Дэвиса Круглый стол, посвященный Дню Первого Президента Казахстана, проведен в Польше Выставка ко Дню Первого Президента Казахстана открылась в Литве

Все решала парная встреча, где Андрей Голубев и Александр Недовесов сыграли с Николой Чачичем и Новаком Джоковичем. Сербы сумели подтвердить свой уровень и победили в трех сетах — 6:2, 2:6, 6:3.

Ранее Михаил Кукушкин одолел Миомира Кецмановича — 7:6 (7:5), 4:6, 7:6 (13:11), а Александр Бублик уступил Джоковичу — 3:6, 4:6.

Таким образом, Казахстан проиграл Сербии со счетом 1:2 и не смог выйти в полуфинал турнира, что стало бы для него историческим достижением.



Подписывайтесь на наш канал:

#Спорт   #Теннис  
Поделиться:
Новости по теме
Казахстанский нокаутер узнал своего соперника по бою за титул WBC
Казахстан выиграл первую встречу у Сербии в четвертьфинале Кубка Дэвиса
Круглый стол, посвященный Дню Первого Президента Казахстана, проведен в Польше
Выставка ко Дню Первого Президента Казахстана открылась в Литве
Популярное
1 Морозы до 38 градусов ожидаются в декабре в СКО
2 Ситуацию с отменой авиарейсов из аэропорта Петропавловска прокомментировали в акимате СКО
3 Купюру с изображением Елбасы выпустил Нацбанк
4 Звания и награды получили в День Первого Президента полицейские СКО
5 Сколько детей родилось в День Первого Президента в столице
6 Коронавирус в Казахстане: в «красной» зоне остается один регион
Читайте также
«Благодарим Елбасы за все условия, которые для нас созданы» – чемпионка Азии по дзюдо
Флаг зимнего спортивного сезона торжественно подняли в Нур-Султане
Морозы до 38 градусов ожидаются в декабре в СКО
Ситуацию с отменой авиарейсов из аэропорта Петропавловска прокомментировали в акимате СКО
Купюру с изображением Елбасы выпустил Нацбанк
Звания и награды получили в День Первого Президента полицейские СКО
Сколько детей родилось в День Первого Президента в столице
Коронавирус в Казахстане: в «красной» зоне остается один регион
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Умбет Шолпан
Умбет Шолпан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Жанар Смаилова
Жанар Смаилова
954-047
rusred@inform.kz

Архив