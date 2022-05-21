21 Мая 2022 01:50

Казахстан проиграл пятый матч подряд на ЧМ-2022 по хоккею

ХЕЛЬСИНКИ. КАЗИНФОРМ - В матче чемпионата мира по хоккею 2022 года сборная Казахстана сыграла со Словакией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Юрий Михайлис выставил следующий состав: Шутов (Кудрявцев) — Орехов-Блэкер, Старченко-Сагадеев-Акользин; Метальников-Диц, Савицкий-Волк-Михайлис; Шалапов-Бекетаев, Шевченко-Шестаков-Панюков; Данияр См., Асетов-Гурков-Петухов, Рахманов.

Впервые в составе казахстанцев в Хельсинки вышел Даррен Диц.

К первому перерыву счет был в пользу подопечных Михайлиса, на взятие Андрея Коллара ответили Кирилл Панюков и Дмитрий Шевченко, оба раза в большинстве. Во второй части игры Павел Акользин снес соперника и получил пять минут, за это время словаки забросили дважды, сделали это Мартин Фегервары и Адам Лишка, следом буллит реализовал Юрай Слафковски.

В заключительной двадцатиминутке Кирилл Панюков вернул интригу, оформив дубль, было еще достаточно времени, но ничего не изменилось. 3:4 — пятое подряд поражение казахстанцев.

Следующий матч на турнире Казахстан проведет в воскресенье в 19:20 по времени Нур-Султана против Германии.



