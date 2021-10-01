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    01:45, 01 Октябрь 2021 | GMT +6

    Казахстан проиграл Португалии в полуфинале ЧМ-2021 по футзалу

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В полуфинальном матче чемпионата мира-2021 по футзалу сборная Казахстана сыграла против команды Португалии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Кака выпустил следующий состав: Игита, Тайнан, Нургожин, Акбаликов, Дуглас — Атантаев, Карагулов, Валиуллин, Оразов, Есенаманов, Кнауб, Турсагулов, Токаев, Сарбасов.

    Уже на третьей минуте Биржан Оразов счет открыл, но этот гол отменили после просмотра VAR, мяч во время атаки покинул поле, по ходу первого тайма казахстанцы сотрясли перекладину и штангу, на перерыв команды ушли без забитых мячей. После него португальцы сумели забить усилиями Пани, осталось 17 минут основного времени, ряд моментов был создан обоими коллективами, Игита попал в штангу, а на последней секунде Даурен Нургожин счет сравнял. Игра перешла в экстра-таймы, где почти сразу со штрафного Дуглас прошил вратаря соперника, португальцы пошли в атаку, Игита спасал, но за две минуты до конца Бруну Коэлью счет сравнял, а в серии пенальти Дуглас и Арнольд Кнауб не смогли забить. Португалия идет в финал.

    В воскресенье в 21:00 казахстанцы сыграют за «бронзу» чемпионата мира с Бразилией.
    Португалия — Казахстан 2:2 (0:0), пен. 4:3
     Голы: Пани 23 (1:0), Нургожин 40 (1:1), Дуглас 42 (1:2), Бруну Коэлью 49 (2:2).


    Фото: facebook.com/KFFkaz

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