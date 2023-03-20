Казахстан проиграл первый бой за «золото» молодежного Кубка мира-2023 по боксу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Алихан Нурзак выступил в финале молодежного Кубка мира-2023 по боксу в Будве (Черногория), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В финале в весовой категории до 75 килограммов Нурзак встретился с россиянином Мохданом Махаури и уступил ему единогласным решением судей.

Таким образом, Алихан Нурзак завершил выступление на молодежном Кубке мира в Будве с серебряной медалью. Напомним, изначально в заявке сборной Казахстана на турнир было двенадцать спортсменов, однако до финала смогли дойти лишь трое - Алихан Нурзак, Даулет Тулемисов (80 кг) и Ерсултан Сапар (+92 кг).