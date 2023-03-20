РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    01:42, 20 Март 2023 | GMT +6

    Казахстан проиграл первый бой за «золото» молодежного Кубка мира-2023 по боксу

    None
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Алихан Нурзак выступил в финале молодежного Кубка мира-2023 по боксу в Будве (Черногория), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В финале в весовой категории до 75 килограммов Нурзак встретился с россиянином Мохданом Махаури и уступил ему единогласным решением судей.

    Таким образом, Алихан Нурзак завершил выступление на молодежном Кубке мира в Будве с серебряной медалью. Напомним, изначально в заявке сборной Казахстана на турнир было двенадцать спортсменов, однако до финала смогли дойти лишь трое - Алихан Нурзак, Даулет Тулемисов (80 кг) и Ерсултан Сапар (+92 кг).


    Теги:
    Бокс Спорт
    Сейчас читают
    Сегодня, 21:21
    Штормовое предупреждение объявили в Астане и восьми регионах РК
    Сегодня, 21:00
    Казахстанский боксер Асланбек Шымбергенов вышел в полуфинал Азиады
    Сегодня, 20:42
    Новый бренд Тараза – войлочные изделия
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!