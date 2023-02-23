Казахстан проиграл первую дуэль Узбекистану на малом чемпионате мира по боксу

СОФИЯ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Ертуган Зейнуллинов провел свой второй бой на международном турнире «Странджа» в Софии (Болгария), который также известен как малый чемпионат мира, МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В 1/8 финала в весовой категории до 63,5 килограмма Зейнуллинов сразился с узбекистанцем Мужибилло Турсуновым и уступил ему единогласным решением судей.

Таким образом, Ертуган Зейнуллинов не смог выйти в четвертьфинал малого чемпионата мира. Что касается достижений Зейнуллинова в любителях, то в 2020 году он становился чемпионом Казахстана. Если говорить о сопернике казахстанского боксера, то Мужибилло Турсунов в прошлом году уже выигрывал турнир «Странджа».

Фото: sports.kz