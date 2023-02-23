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    18:52, 22 Февраль 2023 | GMT +6

    Казахстан проиграл первую дуэль Узбекистану на малом чемпионате мира по боксу

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    СОФИЯ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Ертуган Зейнуллинов провел свой второй бой на международном турнире «Странджа» в Софии (Болгария), который также известен как малый чемпионат мира, МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В 1/8 финала в весовой категории до 63,5 килограмма Зейнуллинов сразился с узбекистанцем Мужибилло Турсуновым и уступил ему единогласным решением судей.

    Таким образом, Ертуган Зейнуллинов не смог выйти в четвертьфинал малого чемпионата мира. Что касается достижений Зейнуллинова в любителях, то в 2020 году он становился чемпионом Казахстана. Если говорить о сопернике казахстанского боксера, то Мужибилло Турсунов в прошлом году уже выигрывал турнир «Странджа».

    Фото: sports.kz


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