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    01:05, 05 Март 2022 | GMT +6

    Казахстан проиграл на старте квалификации теннисного турнира Кубка Дэвиса

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Осло проходит квалификационная встреча Кубка Дэвиса между сборными Казахстана и Норвегии. Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин уступил в поединке своему сопернику из Норвегии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    В первом поединке казахстанский теннисист Михаил Кукушкин встретился с норвежцем Каспером Руудом. В первом сете казахстанец проиграл представителю Норвегии — 1:6, а во втором уступил со счетом 4:6.

    Таким образом, Казахстан уступает в счете в противостоянии с Норвегией — 0:1. Во втором матче игрового дня, Александр Бублик встретится с Виктором Дурасовичем.

    Кубок Дэвиса — крупнейшие международные командные соревнования в мужском теннисе. Проводятся ежегодно с 1900 года, с 1979 года — под эгидой Международной федерации тенниса. Команды теннисистов из различных стран играют матчи между собой с выбыванием проигравшей команды из турнира.

    Напомним, юношеская сборная Казахстана по теннису вышла в квалификацию Кубка Дэвиса.


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