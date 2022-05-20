20 Мая 2022 03:07

Казахстан проиграл Канаде на ЧМ-2022 по хоккею

ХЕЛЬСИНКИ. КАЗИНФОРМ - В матче чемпионата мира по хоккею 2022 года сборная Казахстана сыграла с Канадой. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Юрий Михайлис выставил следующий состав: Шутов (Кудрявцев); Сведберг-Шалапов, Шевченко-Сагадеев-Акользин; Орехов-Блэкер, Савицкий-Волк-Михайлис; Метальников-Бекетаев, Старченко-Шестаков-Панюков; Данияр, Асетов-Гурков-Петухов, Рахманов .

В первом периоде казахстанцы дважды выходили вперед усилиями Егора Петухова и Аркадия Шестакова, однако затем их соперники отыгрывались, а до перерыва еще успели и повести в счете, отметились у них Дилан Козенс, Дрейк Батерсон, Адам Лаури. Во второй части игры разрыв увеличил Дэймон Сиверсон, а в третьем сократил Кирилл Савицкий, казахстанцы бились до конца, но забросили соперники, сделал это Козенс, оформивший хет-трик. 6:3 — сильнее фаворит.





Сегодня в 23:20 Казахстан встретится с командой Словакии.





