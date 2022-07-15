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Казахстан проиграл Ирану на Кубке Азии по баскетболу
15 Июля 2022 14:07

Казахстан проиграл Ирану на Кубке Азии по баскетболу

ДЖАКАРТА. КАЗИНФОРМ - Национальная сборная Казахстана по баскетболу провела второй матч на Кубке Азии, который проходит в столице Индонезии Джакарте. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

На этот раз казахстанские баскетболисты были разгромлены командой Ирана со счетом 60:96.

17 июля сборная Казахстана сыграет с оппонентами из Сирии и решит свою судьбу по выходу в плей-офф турнира. Встреча начнется в 14:00 по времени Нур-Султана.

В первом матче казахстанцы крупно проиграли команде Японии со счетом 68:100.


Фото: www.sports.kz

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