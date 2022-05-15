15 Мая 2022 22:22

Казахстан проиграл Франции на ЧМ-2022 по хоккею

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Во втором матче на чемпионате мира по хоккею 2022 года сборная Казахстана сыграла с Францией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Юрий Михайлис выставил следующий состав: Шутов (Кудрявцев) — Сведберг-Данияр См., Шевченко-Шестаков-Акользин; Орехов-Блэкер, Панюков-Волк-Михайлис; Метальников-Бекетаев, Старченко-Сагадеев-Савицкий; Шалапов, Асетов-Гурков-Петухов, Рахманов.

Обеим командам нужна была победа в борьбе за место в элите, первый период остался за казахстанцами благодаря шайбе Валерия Орехова, а второй забрали французы, у них отметились Александр Тексье и Флорьян Шакиашвили.

Все решалось в заключительной двадцатиминутке, где ничего не изменилось. 2:1 — второй проигрыш казахстанцев на турнире.

Следующий матч Казахстан проведет против Швейцарии 17 мая в 23:20 по времени Нур-Султана.