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Казахстан проиграл Финляндии в первом матче чемпионата мира по хоккею с мячом

Малика Сафаргалиева
30 Марта 2023, 15:30
Казахстан проиграл Финляндии в первом матче чемпионата мира по хоккею с мячом

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана уступила сборной Финляндии в рамках группового чемпионата мира-2023 по хоккею с мячом в Обю (Швеция), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Prosports.kz.

Победу одержала Финляндия со счетом 8:1.

Финляндия – Казахстан 8:1

1:0 – Д. Хейнонен (Т. Лииматайнен)

2:0 – Я. Хивонен

3:0 – Э. Федоров

3:1 – Рауан Исалиев (С. Аманшин)

4:1 - Я. Хивонен (Э. Федоров)

5:1 – Р. Хямяляйнен (Э. Федоров)

6:1 - Т. Люкконен (К. Лямпинен)

7:1 - Т. Люкконен (Д. Хейнонен)

8:1 - К. Лямпинен

В следующем матче сборная Казахстана встретится со сборной США.


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