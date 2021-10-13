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    00:38, 13 Октябрь 2021 | GMT +6

    Казахстан проиграл Финляндии в отборе чемпионата мира по футболу

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане состоялся матч в рамках отборочного турнира к чемпионату мира-2022 по футболу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Казахстан в родных стенах принимал Финляндию. Гости доминировали на протяжении всего игрового времени. Итоговым результатом стала победа финнов со счетом 2:0.

    Дубль оформил форвард команды соперника Теему Пукки. Он отличился в первом и втором таймах. Таким образом, Казахстан с тремя очками продолжает занимать последнее место в группе D.

    Финляндия набрала восемь очков. Это позволило ей расположиться на промежуточном третьем месте. Возглавляет группу Франция - 12 очков.

    Фото: Сали Сабиров, пресс-служба НОК Казахстана
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