Казахстан проиграл Финляндии в отборе чемпионата мира по футболу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане состоялся матч в рамках отборочного турнира к чемпионату мира-2022 по футболу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Казахстан в родных стенах принимал Финляндию. Гости доминировали на протяжении всего игрового времени. Итоговым результатом стала победа финнов со счетом 2:0.

Дубль оформил форвард команды соперника Теему Пукки. Он отличился в первом и втором таймах. Таким образом, Казахстан с тремя очками продолжает занимать последнее место в группе D.

Финляндия набрала восемь очков. Это позволило ей расположиться на промежуточном третьем месте. Возглавляет группу Франция - 12 очков.

Фото: Сали Сабиров, пресс-служба НОК Казахстана