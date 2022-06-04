4 Июня 2022 21:01

Казахстан проиграл Дании в матче отбора на молодежный Евро-2023

КОПЕНГАГЕН. КАЗИНФОРМ - В матче отборочного раунда молодежного чемпионата Европы 2023 года сборная Казахстана на выезде сыграла с командой Дании. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Стартовые составы выглядели следующим образом:

Дания U-21: Хермансен, Карстенсен, Сери, Винтер, Френнруп, О’Райли, Мадсен, Кьергор, Исаксен, Дарами, Квистгарден;

Казахстан U-21: Устименко, Совет, Жумаханов, Жаксылыков, Скворцов, Караман, Касабулат, Буранчиев, Басманов, Свиридов, Сейдахмет.

Уже на первой минуте счет сумел открыть Густав Исаксен, гости бросились отыгрываться и какое-то время владели преимуществом, однако затем его снова захватили хозяева и еще до перерыва Мауритс Кьергор увеличил разрыв. Во второй половине датчане контролировали ход игры, казахстанцы же изредка доходили до чужих ворот, в итоге в сетке ворот Данила Устименко побывал третий мяч от Альберта Гренбека. 3:0 - сильнее фавориты.

10 июня казахстанцы проведут заключительный матч на турнире против Турции, но даже в случае победы не смогут покинуть последнее место в группе, имея на данный момент одно очко, они уступают четыре идущей на пятой строчке Шотландии.

Дания U-21 — Казахстан U-21 3:0 (2:0)

Голы: Исаксен 1 (1:0), Кьергор 25 (2:0), Гренбек 90 (3:0).





