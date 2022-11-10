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    22:36, 09 Ноябрь 2022 | GMT +6

    Казахстан проиграл четвертый бой за день на ЧА-2022 по боксу

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    АММАН. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана понесла третью потерю за день на чемпионате Азии-2022 по боксу в Аммане (Иордания), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В полуфинале в весовой категории до 52 килограммов казахстанка Жазира Оракбаева встретилась с японкой Ринкой Киноситой и уступила ей единогласным решением судей. Таким образом, Оракбаева не смогла выйти в финал континентального первенства и завершила выступление на турнире с бронзовой медалью.

    Ранее у женской сборной Казахстана «бронзу» также завоевали Назым Кызайбай (50 кг), Мадина Нуршаева (66 кг) и Ляззат Кунгейбаева (+81 кг). Если говорить о финалистках, то за «золото» уже точно поборются как минимум две спортсменки - Алуа Балкибекова (48 кг) и Жайна Шекербекова (54 кг).


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