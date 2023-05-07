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Казахстан проиграл Беларуси на хоккейном турнире Qazaqstan Hockey Open

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
7 Мая 2023, 18:41
Казахстан проиграл Беларуси на хоккейном турнире Qazaqstan Hockey Open Фото: icehockey.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана по хоккею потерпела разгромное поражение на турнире Qazaqstan Hockey Open в Астане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Казахстанские хоккеисты проиграли сборной Беларуси со счетом 0:6. У белорусов шайбы забросили Роман Горбунов (3 минута), Владимир Алистров (9 минута), Тимофей Ковгореня (23 минута), Сергей Романович (37 минута), Егор Чезганов (41 минута) и Андрей Белевич (45 минута).

Напомним, свой первый матч на турнире сборная Казахстана также проиграла — она уступила команде России со счетом 0:3.

13 мая Казахстан начнет выступление на чемпионате мира-2023 по хоккею, который пройдет в Тампере (Финляндия) и Риге (Латвия).


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