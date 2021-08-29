Казахстан продолжит выступление на чемпионате Азии по боксу
Во второй полуфинальный день определились все финалисты 2004-2005 годов рождения.
Сразу 10 из 13 подопечных старшего тренера молодежной сборной страны Кайрата Сатжанова будут сражаться за «золото» континента:
До 48 кг: Санжар Ташкенбай — Суреш Вишванат (Индия)
До 54 кг: Нурсултан Алтынбек — Алиш Афшари (Иран)
До 57 кг: Абдыгали Абдикарим — Мохаммед Анвар (Ирак)
До 60 кг: Ерасыл Ермек — Ливаса Омар (Кыргызстан)
До 63,5 кг: Ернур Суюнбай — Вансаж (Индия)
До 67 кг: Абзал Серик — Самандар Солижонов (Узбекистан)
До 75 кг: Бакберген Алиаскаров — Фардин Халифенлу (Иран)
До 86 кг: Темирлан Мукатаев — Диорбек Уралов (Узбекистан)
До 92 кг: Мади Амиров — Нусратбек Тохиров (Узбекистан)
+ 92 кг: Даниял Сапарбаев — Жахонгир Жакипов (Узбекистан).
Обладатели бронзовых медалей:
До 71 кг: Арман Арманулы
До 80 кг: Даурен Мамыр.
Помимо казахстанских боксеров, в решающие поединки вышли шесть спортсменов из Узбекистана, а еще пять из Индии. Также есть участники из Кыргызстана, Ирана (по два боксера) и Ирака (один).
Старший тренер молодежной и юниорской сборных среди девушек и девочек Елдос Сайдалин, также привез в Дубай очень боеспособный состав.
Спортсменки старшего поколения по итогам двух полуфиналов:
До 54 кг: Айшагуль Елеубаева — Неха (Индия)
До 60 кг: Жулдыз Шаяхметова — Дахия Претти (Индия)
До 63 кг: Милана Аюпова — Хиши (Индия)
До 70 кг: Гаухар Шайбекова — Азиза Зокирова (Узбекистан)
До 75 кг: Дана Дидай — Хиши (Индия)
До 81 кг: Аида Сарибарова — Депика (Индия)
+ 81 кг: Диана Магауяева — Мариам Алмесмари (ОАЭ)
Обладатели бронзовых медалей:
До 48 кг: Гульназ Брибаева
До 50 кг: Гульнар Турапбай
До 52 кг: Хава Болкоева
До 57 кг: Шахназ Исаева
До 66 кг: Анар Турынбек.
Таким образом, сборная Казахстана по молодежи, также как и юниорская команда будет представлена в главных битвах в составе 17 мастеров.
Сегодня на ринге Дубая день отдыха. Финальные поединки у молодежи состоятся 30 августа. Прямая трансляция ожидается в 16:00 по времени Нур-Султана.