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    18:36, 28 Август 2021 | GMT +6

    Казахстан продолжит выступление на чемпионате Азии по боксу

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ –Казахстанские боксеры продолжают выступление на чемпионате Азии среди молодежи и юниоров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Казахстанской Федерации Бокса.

    Во второй полуфинальный день определились все финалисты 2004-2005 годов рождения.

    Сразу 10 из 13 подопечных старшего тренера молодежной сборной страны Кайрата Сатжанова будут сражаться за «золото» континента:

    До 48 кг: Санжар Ташкенбай — Суреш Вишванат (Индия)

    До 54 кг: Нурсултан Алтынбек — Алиш Афшари (Иран)

    До 57 кг: Абдыгали Абдикарим — Мохаммед Анвар (Ирак)

    До 60 кг: Ерасыл Ермек — Ливаса Омар (Кыргызстан)

    До 63,5 кг: Ернур Суюнбай — Вансаж (Индия)

    До 67 кг: Абзал Серик — Самандар Солижонов (Узбекистан)

    До 75 кг: Бакберген Алиаскаров — Фардин Халифенлу (Иран)

    До 86 кг: Темирлан Мукатаев — Диорбек Уралов (Узбекистан)

    До 92 кг: Мади Амиров — Нусратбек Тохиров (Узбекистан)

    + 92 кг: Даниял Сапарбаев — Жахонгир Жакипов (Узбекистан).

    Обладатели бронзовых медалей:

    До 71 кг: Арман Арманулы

    До 80 кг: Даурен Мамыр.

    Помимо казахстанских боксеров, в решающие поединки вышли шесть спортсменов из Узбекистана, а еще пять из Индии. Также есть участники из Кыргызстана, Ирана (по два боксера) и Ирака (один).

    Старший тренер молодежной и юниорской сборных среди девушек и девочек Елдос Сайдалин, также привез в Дубай очень боеспособный состав.

    Спортсменки старшего поколения по итогам двух полуфиналов:

    До 54 кг: Айшагуль Елеубаева — Неха (Индия)

    До 60 кг: Жулдыз Шаяхметова — Дахия Претти (Индия)

    До 63 кг: Милана Аюпова — Хиши (Индия)

    До 70 кг: Гаухар Шайбекова — Азиза Зокирова (Узбекистан)

    До 75 кг: Дана Дидай — Хиши (Индия)

    До 81 кг: Аида Сарибарова — Депика (Индия)

    + 81 кг: Диана Магауяева — Мариам Алмесмари (ОАЭ)

    Обладатели бронзовых медалей:

    До 48 кг: Гульназ Брибаева

    До 50 кг: Гульнар Турапбай

    До 52 кг: Хава Болкоева

    До 57 кг: Шахназ Исаева

    До 66 кг: Анар Турынбек.

    Таким образом, сборная Казахстана по молодежи, также как и юниорская команда будет представлена в главных битвах в составе 17 мастеров.

    Сегодня на ринге Дубая день отдыха. Финальные поединки у молодежи состоятся 30 августа. Прямая трансляция ожидается в 16:00 по времени Нур-Султана.


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