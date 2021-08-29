Казахстан продолжит выступление на чемпионате Азии по боксу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ –Казахстанские боксеры продолжают выступление на чемпионате Азии среди молодежи и юниоров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Казахстанской Федерации Бокса.

Во второй полуфинальный день определились все финалисты 2004-2005 годов рождения.

Сразу 10 из 13 подопечных старшего тренера молодежной сборной страны Кайрата Сатжанова будут сражаться за «золото» континента:

До 48 кг: Санжар Ташкенбай — Суреш Вишванат (Индия)

До 54 кг: Нурсултан Алтынбек — Алиш Афшари (Иран)

До 57 кг: Абдыгали Абдикарим — Мохаммед Анвар (Ирак)

До 60 кг: Ерасыл Ермек — Ливаса Омар (Кыргызстан)

До 63,5 кг: Ернур Суюнбай — Вансаж (Индия)

До 67 кг: Абзал Серик — Самандар Солижонов (Узбекистан)

До 75 кг: Бакберген Алиаскаров — Фардин Халифенлу (Иран)

До 86 кг: Темирлан Мукатаев — Диорбек Уралов (Узбекистан)

До 92 кг: Мади Амиров — Нусратбек Тохиров (Узбекистан)

+ 92 кг: Даниял Сапарбаев — Жахонгир Жакипов (Узбекистан).

Обладатели бронзовых медалей:

До 71 кг: Арман Арманулы

До 80 кг: Даурен Мамыр.

Помимо казахстанских боксеров, в решающие поединки вышли шесть спортсменов из Узбекистана, а еще пять из Индии. Также есть участники из Кыргызстана, Ирана (по два боксера) и Ирака (один).

Старший тренер молодежной и юниорской сборных среди девушек и девочек Елдос Сайдалин, также привез в Дубай очень боеспособный состав.

Спортсменки старшего поколения по итогам двух полуфиналов:

До 54 кг: Айшагуль Елеубаева — Неха (Индия)

До 60 кг: Жулдыз Шаяхметова — Дахия Претти (Индия)

До 63 кг: Милана Аюпова — Хиши (Индия)

До 70 кг: Гаухар Шайбекова — Азиза Зокирова (Узбекистан)

До 75 кг: Дана Дидай — Хиши (Индия)

До 81 кг: Аида Сарибарова — Депика (Индия)

+ 81 кг: Диана Магауяева — Мариам Алмесмари (ОАЭ)

Обладатели бронзовых медалей:

До 48 кг: Гульназ Брибаева

До 50 кг: Гульнар Турапбай

До 52 кг: Хава Болкоева

До 57 кг: Шахназ Исаева

До 66 кг: Анар Турынбек.

Таким образом, сборная Казахстана по молодежи, также как и юниорская команда будет представлена в главных битвах в составе 17 мастеров.

Сегодня на ринге Дубая день отдыха. Финальные поединки у молодежи состоятся 30 августа. Прямая трансляция ожидается в 16:00 по времени Нур-Султана.