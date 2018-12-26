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Казахстан продолжит выполнять обязательства перед ОПЕК
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстан продолжит выполнять свои обязательства перед ОПЕК по уровню добычи нефти. Об этом заявил министр энергетики РК Канат Бозумбаев, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«7 декабря была министерская встреча стран ОПЕК и части стран не ОПЕК, которые подписывали соглашение в 2016 году по фиксированию или снижению добычи, я принимал участие. Мы предварительно выработали в Правительстве свои подходы, эти подходы были согласованы с нашими партнерами», - сказал Канат Бозумбаев.
Министр добавил, «предполагается, что страны ОПЕК и не ОПЕК сократят ежесуточную добычу в 2019 году на 1 млн 200 тыс. баррелей в стуки».
«В том числе страны ОПЕК сократят на 800 тыс. баррелей и страны не ОПЕК сократят на 400 тыс. баррелей. Казахстан будет в 2019 году неукоснительно выдерживать свои обязательства, это минус 40 тыс. баррелей добычи ежесуточно», - уточнил Канат Бозумбаев.
Глава Минэнерго пояснил, как Казахстан будет выполнять свои обязательства.
«Мы будем среднегодовой объем добычи держать таким образом, чтобы он был с выполнением наших обязательств. То есть, возможно, в январе-феврале мы можем превысить. Но мы предполагаем, что март, апрель, май - добыча у нас будет значительно ниже взятых на себя обязательств», - добавил Канат Бозумбаев.
По его утверждению, этому будут способствовать несколько факторов.
«Вы знаете, что практически все основные месторождения в Кызылординской области - находятся на этапе естественного снижения добычи. На чуть менее миллиона тонн в год в Кызылординской области ожидается снижение добычи, в Актюбинской области тоже ряд зрелых месторождений находятся на этом же этапе. Вот этот фактор даст нам выполнить свои обязательства, плюс в следующем году на трех наших крупнейших месторождениях, которые нам дают практически 75% добычи - предполагаются крупные капитальные ремонты. Некоторые месторождения даже будут полностью останавливаться от месяца до полутора месяцев. Это и Кашагана касается, и Тенгиза, и Карачаганака. Поэтому, мы предполагаем, что полностью свои обязательства выполним», - резюмировал Канат Бозумбаев.
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