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    22:12, 01 Апрель 2021 | GMT +6

    Казахстан продолжит увеличение добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан продолжит увеличение добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Минэнерго РК.

    «Сегодня, 1 апреля, состоялось министерское заседание стран-участниц соглашения ОПЕК+ в формате видеоконференции. По итогам заседания было принято решение о коллективном увеличении текущего уровня добычи странами ОПЕК+ в мае на 350 тыс. барр/сутки, в июне на 350 тыс. барр/сутки и в июле на 450 тыс. барр/сутки. Таким образом, обязательства для Казахстана в рамках ОПЕК+ в мае составят 1,463 млн.барр/сутки, в июне 1,469 млн.барр/сутки, и 1,475 млн.барр/сутки в июле», - сообщила пресс-служба Министерства энергетики РК.


    Теги:
    Нефть/газ Энергетика Главная Нефть
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