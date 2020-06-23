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Казахстан продолжит сокращать добычу нефти во второй половине года

23 Июня 2020 13:34
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Казахстан продолжит сокращать добычу нефти во второй половине года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Во второй половине текущего года Казахстан продолжит сокращать добычу нефти. Правительство РК приняло Постановление «О введении временных ограничений на пользование участками недр для средних, крупных и гигантских месторождений пропорционально экспортным объемам», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

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Принятый подход позволяет обеспечить потребности внутреннего рынка РК в необходимых объемах нефтепродуктов, а также справедливое распределение обязательств по снижению добычи нефти для крупных проектов и старых месторождений, находящихся на этапе естественного снижения добычи. Принимаемые меры позволят сократить риски аварийных остановок казахстанских месторождений и обеспечить стабильное поступление денежных средств от экспорта казахстанской нефти.

Благодаря ранее принятым мерам по сокращению нефти в Казахстане и других странах, наблюдается положительная тенденция в динамике цен на нефть (на 23.06.2020 г. цена марки Brent составила 42,23 долл/барр) и уменьшение дисбаланса на нефтяном рынке.


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#Правительство РК   #Экономика   #Нефть  
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