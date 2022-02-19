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Казахстан продолжит расширять перечень товаров, подлежащих маркировке

19 Февраля 2022 16:31
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Казахстан продолжит расширять перечень товаров, подлежащих маркировке

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов ответил на депутатский запрос касательно возможности приостановления расширения перечня товаров, подлежащих маркировке, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Внесение предложений в Евразийскую экономическую комиссию о приостановлении расширения перечня товаров, подлежащих маркировке, считаем нецелесообразным. Данная работа ведется в рамках Соглашения о маркировке товаров средствами идентификации в Евразийском экономическом союзе и ратифицировано Законом Республики Казахстан от 1 марта 2019 года 230-VІ ЗРК. Страны-участницы ЕАЭС самостоятельно проводят работы по внедрению системы маркировки», - написал Алихан Смаилов в своем ответе.

Он также сообщил, что согласно действующему законодательству Республики Казахстан решение о введении обязательной маркировки принимается по согласованию с НПП «Атамекен», по итогам пилотных проектов, в которых бизнес участвует на добровольной основе и занимает в среднем 1,5-2 года.

«Вышеназванный механизм позволяет взвешенно подходить к данному вопросу, учитывать опыт соседних стран и позицию бизнеса, тем самым избегать негативных последствий, в том числе и роста цен из-за внедрения маркировки», - отметил Премьер.

По его словам, единый оператор определен по итогам открытого конкурса, где была презентована система, не предусматривающая затраты из государственного бюджета.

«Все затраты, касающиеся внедрения системы маркировки (проведение пилотных проектов, разработка и сопровождение информационной системы, техническая поддержка, генерация средств идентификации и т.д.), несёт выбранный по конкурсу оператор. Введение системы маркировки и прослеживаемости товаров сократит объем теневого рынка в стране и расширит налогооблагаемую базу, тем самым увеличив поступления в государственный бюджет», - объяснил А. Смаилов.

«Таким образом, Правительство полагает, что введение маркировки и прослеживаемости товаров окажет исключительно положительный мультипликативный эффект на экономику Республики Казахстан, развитие добросовестной конкуренции и позволит построить эффективную комплексную систему противодействия незаконному обороту товаров», - заключил глава Кабмина.



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#Правительство РК   #Премьер-министр РК   #Экономика  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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