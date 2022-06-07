Казахстан продолжит придерживаться политики свободного обменного курса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Национальном банке Казахстана считают, что свободно плавающий курс тенге позволит экономике быстрее адаптироваться к внешним условиям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Национальный банк придерживается и будет придерживаться политики свободного обменного курса», - сказал глава Нацбанка Галымжан Пирматов, отвечая на вопросы журналистов о том, когда тенге зафиксируется примерно на одном уровне.

Ответ председателя Национального банка дополнила его заместитель Алия Молдабекова. Она отметила, что высокая волатильность тенге, начиная с февраля этого года, связана с рисками, реализовавшимися со стороны геополитики, и с высокой волатильностью на глобальных рынках.

«Поэтому тенге в режиме свободного плавания не мог не реагировать. Мы считаем, что свободно плавающий курс тенге абсорбирует внешние шоки и позволяет нашей экономике и нашему рынку быстрее адаптироваться к этим внешним условиям», - пояснила зампредседателя.

По ее словам, начиная с мая, ситуация стабилизировалась вслед за стабилизацией на внешних рынках.

«Мы сейчас наблюдаем очень высокие цены на нефть, на энергоресурсы, а это основной наш экспортный товар. Эта стабилизация произошла, потому что предложение иностранной валюты со стороны экспортеров выросло, и рынок валютный сбалансировался», - разъяснила А.Молдабекова.