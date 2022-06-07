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    14:41, 07 Июнь 2022 | GMT +6

    Казахстан продолжит придерживаться политики свободного обменного курса

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Национальном банке Казахстана считают, что свободно плавающий курс тенге позволит экономике быстрее адаптироваться к внешним условиям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Национальный банк придерживается и будет придерживаться политики свободного обменного курса», - сказал глава Нацбанка Галымжан Пирматов, отвечая на вопросы журналистов о том, когда тенге зафиксируется примерно на одном уровне.

    Ответ председателя Национального банка дополнила его заместитель Алия Молдабекова. Она отметила, что высокая волатильность тенге, начиная с февраля этого года, связана с рисками, реализовавшимися со стороны геополитики, и с высокой волатильностью на глобальных рынках.

    «Поэтому тенге в режиме свободного плавания не мог не реагировать. Мы считаем, что свободно плавающий курс тенге абсорбирует внешние шоки и позволяет нашей экономике и нашему рынку быстрее адаптироваться к этим внешним условиям», - пояснила зампредседателя.

    По ее словам, начиная с мая, ситуация стабилизировалась вслед за стабилизацией на внешних рынках.

    «Мы сейчас наблюдаем очень высокие цены на нефть, на энергоресурсы, а это основной наш экспортный товар. Эта стабилизация произошла, потому что предложение иностранной валюты со стороны экспортеров выросло, и рынок валютный сбалансировался», - разъяснила А.Молдабекова.


    Теги:
    Тенге Экономика
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