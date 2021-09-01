Казахстан продолжит наращивать добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 1 сентября, состоялось министерское заседание стран-участниц соглашения ОПЕК+ в формате видеоконференции. Казахстан на заседании представлял министр энергетики Нурлан Ногаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.

Нурлан Ногаев поблагодарил участников встречи за плодотворное сотрудничество, отметив, что принятые меры оказывают благоприятное влияние на мировые нефтяные рынки. Казахстан продолжит работу над исполнением своих обязательств в рамках соглашения ОПЕК+.

«По итогам заседания было принято решение о продолжении коллективного увеличения текущего уровня добычи странами ОПЕК+ на 400 тысяч барр/сутки ежемесячно до тех пор пока участники соглашения не снимут ограничения в 5,8 млн бар/сут.», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Таким образом, квота для Казахстана в рамках ОПЕК+ в сентябре составит 1,508 млн барр/сутки, и каждый месяц добыча будет увеличиваться в среднем на 16 тысяч барр/сутки.