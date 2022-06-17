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    Казахстан продолжит курс на построение инклюзивного, справедливого общества - Касым-Жомарт Токаев

    17 Июня 2022, 20:06

    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. КАЗИНФОРМ - Мы будем в полном объеме выполнять все свои обязательства перед нашими традиционными партнерами. Казахстан продолжит курс на построение инклюзивного, справедливого общества, устранение социального неравенства. Об этом сообщил Касым-Жомарт Токаев в рамках 25-го Петербургского Международного экономического форума, передает МИА «Казинформ».

    «В рамках масштабной модернизации страны идет выстраивание новых правил игры в экономике без очевидных монополий и вопиющей коррупции. Нашей первоочередной задачей является поддержка предпринимательства и улучшение бизнес-климата с целью максимальной защиты прав инвесторов, стабильности и предсказуемости. Мы будем в полном объеме выполнять все свои обязательства перед нашими традиционными партнерами. Казахстан продолжит курс на построение инклюзивного, справедливого общества, устранение социального неравенства.

    На мой взгляд, для устойчивого развития всех стран региона необходимо определить новые горизонты сотрудничества и сформировать будущие точки роста наших экономик. Наряду с этим, следует всегда помнить о важнейшей задаче – обеспечении международной и региональной безопасности», - отметил Касым-Жомарт Токаев в ходе форума.



    Автор:

    Гульмира Байзакова

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