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Казахстан продолжит эвакуацию своих граждан из Китая

10 Февраля 2020 11:50
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Казахстан продолжит эвакуацию своих граждан из Китая

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В соответствии с поручением Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева о принятии мер по защите казахстанских граждан от заражения коронавирусом Правительство РК эвакуирует казахстанцев, находящихся на территории КНР и изъявивших желание вернуться на родину. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МИД РК.

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10 и 12 февраля по согласованию с китайскими властями в Пекин будут направлены два самолета авиакомпании Air Astana для эвакуации казахстанских граждан. Пассажиров в ходе полета будут сопровождать медицинские работники.

По просьбе китайской стороны этими рейсами планируется доставить в Пекин находящихся в Казахстане 47 граждан Китая, а также некоммерческий груз посольства КНР в РК.

В настоящее время на территории КНР находятся 719 граждан РК, 391 из которых обратилися с просьбой оказать содействие в возвращении на родину. Остальные - сотрудники и члены семей дипломатических учреждений, студенты и другие частные лица - выразили пожелание оставаться в Китае.

Дипломатические учреждения Казахстана в КНР продолжают работу и поддерживают связь с гражданами РК для оказания при необходимости соответствующей помощи.

Все указанные меры осуществляются в тесной координации с китайской стороной, которая проявляет конструктивный подход к решению всех вопросов, связанных с гражданами Казахстана на территории КНР.


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Ключевые слова: Внешняя политика Казахстана, МИД РК, Безопасность, Пневмония в Китае,
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