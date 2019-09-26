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Казахстан продолжит активное участие в деятельности ОБСЕ

26 Сентября 2019 07:27
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Казахстан продолжит активное участие в деятельности ОБСЕ

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - В штаб-квартире ООН министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди провел переговоры с Генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничестве в Европе (ОБСЕ) Томасом Гремингером, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

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Глава МИД отметил, что Казахстан, как активный член ОБСЕ готов к расширению сотрудничества со всеми государствами-членами Организации в обеспечении безопасности и устойчивого развития на всем пространстве ОБСЕ. Подчеркнута приверженность Казахстана совместным усилиям по решению региональных и глобальных проблем.

В ходе переговоров Т. Гремингер был подробно ознакомлен с инициативой Первого Президента Казахстана - Елбасы Нурсултана Назарбаева «Три диалога» по формированию глобальной архитектуры инклюзивного развития.

В этой связи было предложено объединить потенциал ОБСЕ и СВМДА по взаимодействия в масштабах Евразии. Неформальный обмен мнениями, а также «сверка часов» по дальнейшему развитию геополитической ситуации в зонах ответственности этих организаций предоставит возможность установить точки соприкосновения и выработать планы межинституционального взаимодействия на будущее.

Генеральный секретарь отметил эффективную деятельность Казахстана в рамках ОБСЕ и акцентировал внимание на возросшей роли нашей страны в региональной и международной политике.

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Ключевые слова: ОБСЕ, МИД РК,
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