Казахстан продолжит активное участие в деятельности ОБСЕ

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - В штаб-квартире ООН министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди провел переговоры с Генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничестве в Европе (ОБСЕ) Томасом Гремингером, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Глава МИД отметил, что Казахстан, как активный член ОБСЕ готов к расширению сотрудничества со всеми государствами-членами Организации в обеспечении безопасности и устойчивого развития на всем пространстве ОБСЕ. Подчеркнута приверженность Казахстана совместным усилиям по решению региональных и глобальных проблем.

В ходе переговоров Т. Гремингер был подробно ознакомлен с инициативой Первого Президента Казахстана - Елбасы Нурсултана Назарбаева «Три диалога» по формированию глобальной архитектуры инклюзивного развития.

В этой связи было предложено объединить потенциал ОБСЕ и СВМДА по взаимодействия в масштабах Евразии. Неформальный обмен мнениями, а также «сверка часов» по дальнейшему развитию геополитической ситуации в зонах ответственности этих организаций предоставит возможность установить точки соприкосновения и выработать планы межинституционального взаимодействия на будущее.

Генеральный секретарь отметил эффективную деятельность Казахстана в рамках ОБСЕ и акцентировал внимание на возросшей роли нашей страны в региональной и международной политике.