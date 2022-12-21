Казахстан продолжает реализацию многовекторной внешней политики - Маулен Ашимбаев

21 Декабря 2022, 17:25

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом США в Казахстане Дэниелом Розенблюмом. Собеседники обсудили вопросы дальнейшего укрепления сотрудничества и расширения стратегического партнерства между двумя странами. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Спикер Сената поздравил Даниэла Розенблюма с началом миссии в Казахстане и отметил, что сотрудничество Казахстана с США является одним из важнейших направлений внешней политики нашей страны, в том числе по линии межпарламентского взаимодействия.

«Мы рассматриваем межпарламентский диалог в качестве неотъемлемой части стратегического партнерства между нашими странами. Хорошую динамику нашему сотрудничеству придают визиты делегаций парламентариев», – сказал Маулен Ашимбаев.

В ходе встречи стороны отметили необходимость активизации межпарламентских отношений. По мнению председателя Сената, визиты американских конгрессменов в Казахстан позволят им на месте ознакомиться с происходящими в Казахстане и регионе процессами, а также наметить конкретные шаги по двустороннему взаимодействию.

Председатель Сената акцентировал внимание собеседника на результатах масштабной программы политической модернизации, реализуемой в стране по инициативе Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

«Сегодня укрепляется Парламент и местные представительные органы власти. Мы исходим из принципа, что без эффективных, независимых и действенных представительных органов власти невозможно построить сбалансированную демократическую политическую систему. На сегодня главным приоритетом в работе Сената является законодательное обеспечение проводимых политических и экономических реформ Президента страны», – подчеркнул Маулен Ашимбаев.

Посол, высоко оценил проводимые в Казахстане общественно-политические преобразования и отметил, что американские компании заинтересованы в совместных проектах по ряду направлений.

В завершение встречи председатель палаты подчеркнул, что Сенат Парламента Казахстана продолжит оказывать необходимое содействие дальнейшему укреплению отношений между Казахстаном и США.

Фото: senate.parlam.kz