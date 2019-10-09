Казахстан продолжает развивать программу, направленную на образование афганских студентов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстан продолжает развивать программу, направленную на образование афганских студентов в казахстанских вузах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Казахстан продолжает оказывать техническую и гуманитарную помощь Афганистану в рамках двусторонних и многосторонних соглашений. До настоящего дня мы предоставили помощь на сумму более 80 млн долларов. А в недавние годы эта сумма составила 3,5 млн долларов, направленных на строительство медицинских, образовательных центров, восстановление дорог и мостов в различных провинциях Афганистана. Помимо этого, три года назад Казахстан выделил 2 млн долларов для того, чтобы оказать помощь афганским силам национальной безопасности», - проинформировал министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди в ходе круглого стола ОБСЕ по Афганистану в Нур-Султане.

Глава МИД также напомнил, что сейчас по всей стране в топовых вузах обучаются афганские студенты. Так, для этой цели по инициативе Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева было выделено 50 млн долларов в рамках государственных программ.

«Данная инициатива высоко ценится международным сообществом, и сегодня мы продолжаем успешно развивать эту инициативу. Фактически сегодня на этой неделе первая группа афганских женщин-студенток прибыла в Алматы, чтобы начать обучение в ведущих университетах Казахстана в рамках программы трехстороннего сотрудничества между ЕС, Казахстаном и Узбекистаном. Мы считаем, что Афганистан не может стать стабильным центром, если не будет озабочен вопросами образования молодых людей», - отметил министр.

Кроме того, Мухтар Тлеуберди отметил, что Казахстан приветствует принятие новой стратегии ЕС для Центральной Азии, которая, по его словам, придаст импульс для дальнейшего продвижения сотрудничества между Европейским Союзом и Центральной Азией.