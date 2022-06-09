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Казахстан продолжает работу по регистрации QazVac в других странах
9 Июня 2022 16:53

Казахстан продолжает работу по регистрации QazVac в других странах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов рассказал о проводимой работе по регистрации отечественной вакцины QazVac в других странах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Правительством проведены переговоры с иностранными партнерами. В настоящее время подписаны соглашения о конфиденциальности, а также ведется работа по заполнению документов с целью продвижения отечественной вакцины QazVac в заинтересованных странах. Вместе с этим продолжается работа по регистрации QazVac в заинтересованных иностранных государствах», - сказал Бахыт Султанов на пленарном заседании Совета иностранных инвесторов.

Одновременно, по его словам, разрабатывается проект Концепции развития науки РК до 2025 года, который предусматривает алгоритм поиска казахстанцев, репатриантов, бывших наших граждан, которые работают в международных технологических компаниях, для создания благоприятных условий для их возвращения на родину.

«Сокращен срок выдачи ходатайства на получение визы с 5 до 3 рабочих дней. Реализован функционал по оформлению однократных е-инвесторских виз посредством визового портала. Дополнительно идут работы по включению обладателей инвесторской визы к перечню лиц, для которых не требуется разрешение местного исполнительного органа на трудовую деятельность. В целом, всеми госорганами были приняты все необходимые меры по исполнению протокольных поручений», - заключил министр.


Автор:
Корреспондент

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